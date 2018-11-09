Suriye Sınırında Görev Yapacak 49 Güvenlik Korucusu Yemin Etti

Kilis İl Jandarma Komutanlığı emrinde Suriye sınırında görev yapacak olan 49 güvenlik korucusu yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında 49 güvenlik korucusunun yemin töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yemin töreninde bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şükranlarını sunduğunu ifade ederek, "Şehit ve gazilerimizin yaptıkları kahramanlıklar, vatan sevgisinin bizlere en net tarifini etmektedir. Biz de onlara layık olmak için gece gündüz doğruluktan ayrılmadan çalışacağız. Kilis İl Jandarma Komutanı olarak göreve başladığında Kilis'te 165 güvenlik korucusu vardı. And içecek güvenlik korucuları ile birlikte mevcudumuzu 236'ya çıkardık. 25 güvenlik korucumuzu Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde açılan uzman çavuşluk sınavını başarıyla tamamlamalarını müteakip eğitim faaliyeti için Manisa Kırkağaç'taki birliğine göndermiş bulunmaktayız" dedi.

Vali Recep Soytürk yaptığı konuşmada, ordu ile güvenlik güçlerinin her geçen gün güçlendiğini ifade ederek, "Hem teknolojik olarak güçleniyor hem kadro olarak güçleniyor. Artık kendi silahlarımızı en mükemmel şekilde hem düşmanlarımıza hem de terör gruplarını korku salıyor. Daha önce İsrail'den, ABD'den aldığımız insansız hava araçlarını (İHA) artık kendimiz üretiyoruz. Kendi yazılımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Terörle ve dışarıdaki Suriye'de Irak'ta mücadelelerimizi, düşman unsurlarıyla yaptığımız mücadeleleri çok daha başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Ben İskenderun kaymakamıyken Amanos Dağları'nda tarih boyunca hep terör olmuştur. Ama sadece 2 ay içerisinde İHA'larla birlikte Amanos Dağları'ndaki terörist gurupların üçte ikisi imha edildi.. Elbette kahraman askerlerimiz, JÖH'ümüz, JÖHAK'ımız ciddi müdahale ediyor. Güvenlik güçlerimiz ciddi mücadele ediyor. Ama teknoloji çok önemlidir. Onları artık kendimiz üretiyoruz. Düşmana ve teröre korku salıyoruz. 15 Temmuz'un arkasındaki FETÖ terör örgütü unsurlarını temizledikçe yeni, genç personeller ile birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Yakın tarihte Kilis'te 50 tane bekçi alımımız olacak" diye konuştu.

Daha sonra 49 güvenlik korucusu yemin etti. Jandarma Komando Birliğinin tüfekli gösterisinden sonra İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan bomba tespit köpeği ile tütün tespit köpeği gösteri yaptı. Resmi geçiş törenin ardından Jandarma Komando Birliğinin kullandığı silahların tanıtımı ile program sona erdi.

Yemin törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amir ve müdürleri, askeri ve mülki erkan katıldı. - KİLİS