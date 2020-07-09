HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Suriye sınırında en acı hasat

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi bulunan kentte üreticiler acı biberin hasadına başlandı.

Suriye sınırında en acı hasat
09.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:20

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi bulunan kentte üreticiler acı biberin hasadına başlandı. Kilis'te üretilen acı biberler, yüksek rekolte ile üreticilerin yüzünü güldürürken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sofraları süslüyor.

Türkiye'de biber üretici açısından 2'inci sırada bulunan Kilis'te, biber hasadı yoğun olarak yapılıyor. Gaziantep Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır. Şanlıurfa, Malatya Elazığ, Kayseri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin biberi Kilis'ten gidiyor.

"Acıyla para kazanıyor"

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'in Elbeyli ilçesinde ekimden sonra sulama, gübreleme işlemlerinin ardından çapasına kadar yoğun ve emek harcanan süreçlerden geçen biber, acı ve tatlı şekilde direkt sofraların vzageçilmezi olurken, salçalık ve kurutmalık olarak hazırlanan acı yada tatlı biberler de bir takım işlemlerin ardından sofralara getiriliyor. Salçalık ve kurutmalık olan biberler, güneş altında süren günlerce bekleyişin ardından yeşil ve kırmızı renkten koyu kırmızı renge dönüşürken tadi ise unutulmaz bir tada dönüşüyor.

Mart ayında fidelerini diktiğini belirten biber üreticisi Mesut Yavuz, 8 ay boyunca hasat aldığını anlatarak, "11 ayın sonuna kadar hasatlarımız devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu, İç Anadolu bölgelerine biber gönderiyoruz. Bu yıl verim ve rekolte çok iyi. Ekilen biber fidesinden yılda 12-15 kez arasında hasat yapıyoruz. Buda tahminen 8 aylık bir hasat süresine denk geliyor" dedi.

"Biber tarlada 1 TL 20 kuruş"

Yavuz, Biberin fiyatının geçen yıla oranla biraz düşük olduğunu belirterek, "Bu yıl kilosunu 1 TL 20 kuruşa tarladan biberi veriyoruz. Biberimizin cinsi dolmalık, turşuluk, sofralıkta tüketiliyor. Sadece Elbeyli ilçesinde 8 bin dönüm üzerinde biber üretimi yapılıyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kayseri başat olmak üzere çok sayıda ile gönderiyor" şeklinde konuştu.

"Roketli saldırılar üretim engellemişti, şuan huzur ve barış var"

Yavuz, 5 yıl önce Suriye'den roketli saldırılan yapıldığı için tarlalarını ekemediklerini ifade ederek, "roketler geldiği için çalıştıracak işçi bulamıyorduk. Şimdi şükür herkes geri başladı. O zaman sıkıntı çekiyorduk. Üretim yapamıyorduk. Şuan ekim yapıyoruz, hasat yapıyoruz. Çiftçinin yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı.

"Biber üretiminde Kilis ikinci sırada"

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Acının hasadının başladığını ifade ederek, "İlimizde yaklaşık 40 bin dekarda alanda biber üretimi yapılmaktadır., Burada üretilen biberler doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerini gönderiliyor. Kilis biber üretiminde ciddi bir paya sahiptir. Türkiye'de hem üretim olarak, hem verim olarak 2'inci sıradayız, biber üretici açısından, Kilis ve ilçelerinde dolmalık, kurutmalık, salçalık olmak üzere 3 ürün yetişmektedir. Ençok üretim yapılan biber ise dolmalık, kurutmalıktır. Çiftçilerimiz hem Zeytindalı hem Fırat kalkanı harekatları öncesi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsten çok etkilendi. Ama her şeye rağmen üretime devam etti. Devletimizde ciddi üreticilere destek vermiştir" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Hüseyin Filiz Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Okan Buruk Adem Büyük Fatih Terim İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Suriye sınırında en acı hasat - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:21:00. #1.15#
title