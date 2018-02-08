Suriye Sınırında Derde Derman Olacaklar

Türkiye-Suriye sınırına gidecek olan ve aralarında Milas UMKE ve 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinden Dr. Dalga Avşar'ın da bulunduğu 20 kişilik sağlık ekibi, çadır hastanede gönüllü çalışacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO işbirliğinde yürütülen, Zeytin Dalı Harekatı'nda 20. güne girildi. Bugüne dek Afrin operasyonu kapsamında, yaklaşık Bin terörist etkisiz hale getirildi. Sıfır noktasında bulunan Kilis sınırında kurulacak olan çadır hastanede; görev yapmak için gönüllü başvuran ve aralarında 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinden Dr. Dalga Avşar'ın da bulunduğu 20 kişilik sağlık ekibi, Suriye sınırında yaralıların derdine derman olacak.

19. Bölge Denizli, Aydın ve Muğla illerinden gönüllü Kilis sınırına gidecek olan sağlık ekibi, sınırda 7 gün 24 saat boyunca görev yapacak.

19. Bölge Koordinatörü Dr. Dalga Avşar, sınırda bulunan çadır hastaneye gönüllülük esasıyla gittiklerini ifade ederek: "Denizli, Aydın ve Muğla illerinden gönüllü olarak, Kilis sınırına gitmek için 20 sağlık çalışanı arkadaşımız katıldı. Sağlık ekibi; 2'si tabip, 8 hemşire-ebe, 1 paramedik, 4 sağlık memuru, 2 röntgen teknisyeni, 2 laborant ve 1 protez-ortez teknikerinden oluşuyor. Gönüllü bir ekibimiz, sınırda bulunan çadır hastanede görev alacak. Diğer gönüllü ekibimiz ise Kilis'te olası bir saldırı ihtimaline karşı hazırda bekleyecek. 7 gün 24 saat boyunca, sınırda görev alacağız. Vatandaşlarımız ve ülkemiz için gönüllülük esasıyla, mesleğimizin gereğini en iyi şekilde yapacağız" dedi.

Sınırda görev yapacak olan 19. Bölge Gönüllü Sağlık ekibi şu kişilerden oluşuyor; Denizli'den Sağlık Memuru Arif Dalkıran, Protez-Ortez Teknikeri Hasan Pehlivanlı, Hemşire Ahmet Göktepe, Hemşire Serdar Avan, Hemşire Gökhan Sayın, Hemşire İbrahim Akcaoğlu, Röntgen Teknisyeni Veysel Karaşın, Röntgen Teknisyeni Mesut Erdoğmuş. Aydın'dan; Dr. Nejat Erkul, Ebe Melek Yıldırım, Hemşire İlker Çıtak, Hemşire Emre Gündoğdu, Laborant Ferhat Kılınçarslan, Hemşire Zeynep Gökoğlu. Muğla'dan; Dr. Dalga Avşar, Sağlık Memuru Seçkin Karahan, Laborant İsmail Türk, Sağlık Memuru Özgür Aybey, Sağlık Memuru Onur Erel ve Paramedik Murat Kuşçu. - MUĞLA