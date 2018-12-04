Suriye Sınırında Deaş Şüphelisi İki Kardeş Yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen iki kardeş yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Suriye sınırında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan iki kişiyi fark etti.



Yapılan güvenlik soruşturması sonucu kardeş oldukları belirlenen F.F. ile F.F, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.