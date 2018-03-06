Suriye Sınırında Çiftçiler Mesaiye Başladı

Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Suriye sınırında bulunan köylerde çiftçiler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilerleyişi ile birlikte mesaiye başladılar.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Kilis'in Kocabeyli köyündeki çiftçilerden İdris Kutriş, Mehmetçiğin ilerleyişi ile birlikte hayatın normale döndüğünü ve işlerinin başına tekrar döndüklerini ifade etti. Operasyonun ilk günlerinde terör örgütleri tarafından atılan roketlerden dolayı tarlalarına gelemediklerini ve köylülerin tedirgin olduğunu ifade eden Kutriş, Mehmetçiğin ilerleyişi ile birlikte tarlalarına gelip işlerine devam ettiklerini kaydetti.

Suriye'ye sadece bir kilometre mesafe bulunan Kocabeyli köyünde çiftçilik yapan İdris Kutriş, "İlk zamanlar sürekli roketler düşüyordu. Şu an Mehmetçiğimiz ilerledikçe rahat ettik. Tarlalarımız hep otlanmıştı. Şimdi gelip çalışabiliyoruz. Operasyonun bize faydaları var. Mehmetçik ilerledikçe terör örgütleri buradan gidiyorlar biz de rahat ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS