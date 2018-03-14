Suriye Sınırında Bir Pkk/pyd'li Terörist Teslim Oldu

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Suriye sınırında bir PKK/PYD'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında bir PKK/PYD'li terörist silahsız olarak teslim oldu. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs Nusaybin İlçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu, hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi. - MARDİN