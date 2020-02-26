Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği
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Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği

Hatay'ın Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.

26.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:44
Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği

'ın sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.


Hatay'ın ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopterin, daha sonra Hatay istikametine doğru gittiği gözlendi. - HATAY

Kaynak: İHA

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