Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) takviyesi yapıldı.
07.02.2020 23:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:57
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen ZPT'ler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen ZPT'ler, güvenlik önlemi altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Kaynak: AA