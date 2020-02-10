Suriye sınırında askeri hareketlilik
Haberler » Güncel » Suriye sınırında askeri hareketlilik - Haber

Suriye sınırında askeri hareketlilik

ŞANLIURFA'daki sınır birliklerinden hareket eden zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na girdi.

10.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:02
Suriye sınırında askeri hareketlilik

ŞANLIURFA'daki sınır birliklerinden hareket eden zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na girdi.

sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale'de konuşlu zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı askeri konvoy, geniş güvenlik önemleri altında hareket etti. Konvoydaki araçlar kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler