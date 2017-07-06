Suriye Sınırında Askeri Araç Yoğunluğu

AP'nin 'Türkiye' kararına Ankara'dan çok sert tepki
AP'den skandal Türkiye kararı: Müzakereler dondurulsun
Ünlü karikatürist evinde ölü bulundu
Euro piyasaları alt üst etti! Tüm zamanların rekorunu kırdı
Minibüste kadınlar birbirine girdi! Uçan tekme bile var
Arkadaşı, engelli kızıyla ilişkiye girdi, öz babası göz yumdu
'Rıza Baba'nın yaşını duyan oyunculuğunu ayakta alkışlıyor!
Bu yarışmaya katılan çiftler, soluğu mahkemede alıyor
Gözlerinin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
Ankara'da rezillik! Kadın öğretmen, kız öğrencisiyle ilişkiye girmiş
Büyükada'da yapılan toplantıya polis baskını: 12 gözaltı
Töre için ablasını öldüren gence "iyi hal indirimi" istendi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kamyon faciası: 77 ölü, 60 yaralı
Erdoğan'dan Katar'a tam destek: İsterlerse askeri üssümüzü kapatırız
Lens sitem etti: Neden hala teklif yapmıyorlar anlamıyorum