16.08.2019 21:19

Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

KİLİS - Kilis'te Suriye sınırında askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 1'inci Hudut Alay Komutanlığı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolunun Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araç, arazinin engebeli olması nedeniyle devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Ambulansı sevk edildi. Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ve askeri yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldılar.

Kaynak: İHA