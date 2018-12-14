Suriye Sınırında Asker Teyakkuzda

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 'harekat' sinyali vermesiyle gözlerin çevrildiği, Fırat'ın doğusundaki kritik nokta olan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır hattında asker, teyakkuza geçti. Önlemlerin artırıldığı Akçakale sınır hattında askerlerin, zırhlı araçlarla devriye görevi yaptığı, nöbet kulesi ve kulübelerinden sık sık Suriye tarafının gözlendiği görüldü.

'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatları ile Ceralus ve Afrin arasındaki bin kilometrekareden fazla alanı terör örgütlerinden arındıran TSK'nın bu kez Fırat'ın doğusundaki terör tehdidinin sonlandırılması için düzenlenecek harekatına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine gözler, Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki Suriye sınır hattına çevrildi. Olası harekatın başlangıç noktası olabileceği belirtilen sınır hattının kritik noktalarından terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kenti ile komşu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de alarm durumuna geçildi. Mevcut önlemlerin artırıldığı Akçakale sınır hattında askerlerin, zırhlı araçlarla devriye görevi yaptığı, nöbet kulesi ve kulübelerinden sık sık Suriye tarafının gözlendiği görüldü.

TERÖRİSTLERDE 'HAREKAT' PANİĞİ

Olası harekat için askerin teyakkuzda olduğu Akçakale'deki üs bölgeleri ile hudut karakollarına çevre il ve ilçelerden araç ve personel takviyesi yapıldığı öğrenilirken, sınır hattında olası saldırı ve taciz atışlarına karşı da sürekli olarak gözetleme faaliyeti yürütüldüğü kaydedildi. Akçakale'nin sınırın sıfır noktasındaki Hürriyet Mahallesi'ndeki güvenlik duvarının bulunduğu bölgede, Türk bayrağının altında nöbet tutan askerlerin yer aldığı bölgeye birkaç yüz metre uzaklıktaki Tel Abyad sokaklarındaki direkte de terör örgütünün bez parçasının bulunduğu görüldü. Son günlerdeki hareketliliğin ardından Tel Abyad'da bulunan terör örgütü mensuplarında ise panik halinin başladığı belirtildi. Tel Abyad'daki silahlı teröristlerin mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni mevziler hazırladıkları, kentin etrafına hendekler kazarak, tünel ve sığınaklar oluşturmaya başladıkları bildirildi. Teröristlerin, yaşanan hareketliliğin ardından sivillerin üzerinde baskı oluşturarak, kentten ayrılmalarını engellemeye çalıştığı kaydedildi.

SURİYELİLERİN TEK İSTEĞİ TOPRAKLARINA DÖNMEK

İç savaşın ardından rejim ve terör örgütlerinin baskısı ile evlerini terk ederek, Türkiye'ye yerleşen, sınır hattındaki Tel Abyad, Kobani ve Rasulayn'ın sakinleri ise bir an önce doğdukları kentlerin terörden arındırılmasını ve vatanlarına dönmeyi umut ettiklerini söyledi. TSK'nın düzenlediği 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatları ile binlerce kişinin ülkelerine geri döndüğünü anlatan Suriyeli siviller, vatandaşları gibi dönüş yapmak için işgal edilen topraklarındaki teröristlerin temizlenmesini istiyor.

ÖSO GÜÇLERİ HAREKATA HAZIR

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların bir araya gelmesiyle oluşturulan Suriye Milli Ordusu mensupları da olası harekata hazır olduğunu bildirdi. Milli Ordu yetkilileri, tüm grupların savaşmaya hazır olduğunu ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için TSK'nın sinyalini beklediklerini kaydetti.

- Şanlıurfa