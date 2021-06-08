Suriye sınırında acı biber hasadına başlandı
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Suriye sınırında acı biber hasadına başlandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Ekonomi

- Suriye sınırında en acı hasat Suriye sınırında bulunan Kilis'te, üreticiler tarafından acı biber hasadına başlandı.

- Suriye sınırında en acı hasat

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, üreticiler tarafından acı biber hasadına başlandı. Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi bulunan kentte acı biberin kilosu 5 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci sırada bulunan Kilis'te acı biber hasadı bugün itibariyle başladı. Emeklerinin karşılığını acı biber hasadı yaparak kazanan üreticiler ise adete acıyla para kazanıyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Elbeyli ilçesinde 45 gün önce dikilen biber fidelerinden ilk hasadın başlaması sevinçle karşılanırken, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda mesai start aldı. Gübreleme işlemlerinin ardından çapasına kadar yoğun emek harcanan süreçlerden geçen biber, acı ve tatlı şekilde direkt sofraların vazgeçilmezi olurken, salçalık ve kurutmalık olarak hazırlanan acı yada tatlı biberler de bir takım işlemlerin ardından sofralara getiriliyor.

"Biber tarlada 5 TL"

Kentte biber üretimi yapan Zeliha Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hadi köyünüze geri dönün projesini uygulayarak tarıma başladıklarını ifade ederek, "Üniversite okudum ama köyümüze döndük ve bugün hasat yapıyoruz. Ürünlerimizi yetiştirmeye başladık. Biberi 45 gün önce ekmiştik. Bugün ilk hasadı yapıyoruz. Şuan iyi gidiyor, Suriye sınırına sıfır noktadayız. Fiyatlar güzel, fena değil. İnşallah böyle devam eder. Geçen yıl fiyatlar çok düşüktü maliyetleri kurtarmadı. Ama bu yıl iyi gidiyor. Bu fidelerin her birinde bir umut yüklü, her birinde bir hayalimiz bir umudumuz var" dedi.

"Biber üretiminde Kilis ikinci sırada"

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir ise acı hasadın başladığını ifade ederek, "İlimizde yaklaşık 45 bin dekar alanda biber üretimi yapılmaktadır. Bunun 20 bin dekarı kurutmalık, 25 bin dekarı salçalık ve dolmalık çeşidi olarak üretilmektedir. 20 bin dekar alanda 45 bin ton biber üretimi yapılırken, salçalık dolmalıkta ise 68 bin ton üretim yapmaktayız. İlimiz şunu gösteriyor hem biber üretimi açısından hem de verim konusunda Türkiye'de ikinci sıradayız. Ciddi bir üretim potansiyeline sahibiz. Suriye sınırına sıfır noktada üretim yapılıyor. Çiftçilerimiz, her koşulda, her şartlarda üretime devam etti. Malum pandemi yaşıyoruz, daha önce bombalar düştü, yeni çiftçimiz sahadaydı. Bu yıl hem fiyatın iyi olması, hem verimin iyi olması, çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Biberin kilosu tarlada 5 TL'dir. Buda iyi bir rakamdır" diye konuştu.

Suriye sınırında acı biber hasadına başlandı
Suriye sınırında acı biber hasadına başlandı
Suriye sınırında acı biber hasadına başlandı
Suriye sınırında acı biber hasadına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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