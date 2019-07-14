Suriye sınırında 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de Suriye sınırında terör örgütü PKK'ya ait 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığınca ortak yapılan çalışmada elde edilen bilgiler sonucunda Kızıltepe ilçesinin Şenyurt Mahallesi'nin Lefkoşa mezrasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye'ye sınırına yakın bir alanda 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı daha sonra kontrollü bir şekilde imha edildi.

Kaynak: AA