Suriye sınırında 7 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırındaki arazide gömülü, terör örgütü PKK'ya ait 7 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından ortak yürütülen çalışmayla Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt Mahallesi'nin Suriye sınırındaki Lefkoşa mezrasında, PKK'lı teröristlerce toprağa patlayıcı gömüldüğü tespit edildi. Ekipler tarafından bölgede yapılan aramada, 7 kilo plastik patlayıcı bulundu. Ele geçirilen patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

Kaynak: DHA

- Mardin