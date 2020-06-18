Suriye sınırında 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi
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Suriye sınırında 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-YPG mensupları tarafından menfeze yerleştirildiği belirlenen 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

18.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:27

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-YPG mensupları tarafından menfeze yerleştirildiği belirlenen 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-YPG mensuplarının yurt içi ve dışı faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Suriye'nin Tel Abyad ile Aynularap bölgesinde bulunan terör örgütü mensuplarının silah, mühimmat ve patlayıcı maddeleri Akçakale ilçesi sınır hattına getirerek ormanlık alanda gizleyecekleri, işbirlikçi şahıslar aracılığıyla da örgüt mensuplarına ulaştırarak sansasyonel eylem yapacakları yönünde bilgi elde edildi.

Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir menfezin giriş ve çıkışına yerleştirilmiş vaziyette 2 antitank ile 2 antipersonel mayını ve kutu içerisinde yerleştirilmiş 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 klima tüpü içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 yönlendirilmiş patlayıcı, 1 fabrikasyon yapımı antitank basma düzeneği olmak üzere toplam 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Suriye sınırında 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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