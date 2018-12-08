Suriye Sınırında 3 Terörist Yakalandı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı.

Çırpı deresi yakınlarında Suriye tarafından Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişi, sınır hattında görevli askerler tarafından yakalandı. Yapılan incelemede PKK/PYD üyesi olduğu belirlenen 3 terörist gözaltına aldı. Silahsız olduğu tespit edilen teröristler, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Şanlıurfa