Suriye sınırında 3 dilde korona uyarısı Suriye sınırında 3 dilde korona uyarısı Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, korona virüsüne karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla üç ayrı dilde anons yapıldı.

Suriye sınırında 3 dilde korona uyarısı

ŞANLIURFA - Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, korona virüsüne karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla üç ayrı dilde anons yapıldı.

Ceylanpınar'da bulanan hoparlör aracılığıyla korona virüse karşı uyarı anonsları yapılıyor. Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapılan anonslarda, korona virüsün tüm dünyayı tehdit ettiği ifade edilerek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi. Ayrıca anonslarda kalabalık ortamlardan uzak durulması, tokalaşma ve sarılmaktan kaçınılması gerektiği söylenerek, devletin gerekli önlemleri aldığını ve herkesin bu önlemlere riayet etmesini istendi.

Kaynak: İHA