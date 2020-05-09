Suriye sınırında 21 mayın tespit edildi
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Suriye sınırında 21 mayın tespit edildi

Suriye sınırında 21 mayın tespit edildi
09.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:26

Milli Savunma Bakanlığı, Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanında 21 antipersonel mayınının belirlendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanında 21 antipersonel mayınının belirlendiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 M-14 antipersonel mayını tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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