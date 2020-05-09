Suriye sınırında 21 anti personel mayını imha edildi
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Suriye sınırında 21 anti personel mayını imha edildi

Suriye sınırında 21 anti personel mayını imha edildi
09.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:25

- Suriye sınırında 21 anti personel mayını imha edildi Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 21 anti personel mayını imha edildi.

- Suriye sınırında 21 anti personel mayını imha edildi

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 21 anti personel mayını imha edildi.

1'inci Hudut Alay Komutanlığı 2'nci Hudut Taburuna bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınırında tespit edilen 21 anti personel mayın imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında tespit ettikleri 21 adet M-14 anti personel mayın imha edildi" denildi.

Suriye sınırında 21 anti personel mayını imha edildi

Kaynak: İHA

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