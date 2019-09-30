Suriye sınırında 2 terörist yakalandı

Suriye sınırında 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

30.09.2019 16:47
Suriye sınırında 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinden PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişinin sınırı geçeceği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini arttırdı. Sınırda devriye atan ekipler, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarmaya götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.