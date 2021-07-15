15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Yaşam

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve diğer ilgililer, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kabir ziyaretlerinin ardından Vali Soytürk, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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