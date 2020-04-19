Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi
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Hudut Karakolu, Suriye, Kilis, 3. Sayfa

Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 12 anti personel mayını imha edildi.

19.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:47
Suriye sınırında 12 anti personel mayını imha edildi

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde tespit edilen 12 anti personel mayını imha edildi.

1'inci Hudut Alay Komutanlığı 2'nci Hudut Taburuna bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınırında tespit edilen 12 anti personel mayın imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında tespit ettikleri 12 adet M-14 anti personel mayın imha edildi" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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