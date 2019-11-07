Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

07.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:08

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ile 9,5 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu geçirileceği bilgisine ulaştı.

Suriye sınırında yer alan Hacıpaşa Mahallesi kırsalında, narkotik köpeklerle yapılan operasyonda Asi Nehri kıyısına gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ile 9,5 kilogram esrar buldu.

Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA