Suriye sınırında 1 terörist yakalandı

28.08.2019 12:22

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınır hattında 1 terörist silahıyla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi Ceylanpınar ilçesi sınır hattında silahıyla yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA