Suriye sınırında 1 terörist yakalandı

Suriye sınırında 1 terörist yakalandı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı.

2.08.2019 23:16
Suriye sınırında 1 terörist yakalandı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı. Jandarma tarafından sorgusu tamamlanan E.T. isimli terörist, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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