Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı.
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı. Jandarma tarafından sorgusu tamamlanan E.T. isimli terörist, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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