Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartalları'nın, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, yakalananlardan 2'sinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu, 1'inin kırmızı bültenle arandığının belirlendiği kaydedildi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Bana ve bize oy veren tabanımıza 'gayrı milli' dersen seninle asla helalleşemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Bana ve bize oy veren tabanımıza 'gayrı milli' dersen seninle asla helalleşemeyiz.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi Açıklaması

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title