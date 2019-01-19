Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı

Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı

SURİYE sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 50 zırhlı araç Şanlıurfa'ya ulaştı.

Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı

SURİYE sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 50 zırhlı araç Şanlıurfa'ya ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı öncesinde Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor. Bugün zırhlı araçlardan oluşan 50 araçlık konvoy, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı. Zırhlı araçların Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
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