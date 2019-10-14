Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi
Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi Kobani sınırında askeri hareketlilik Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildiŞANLIURFA - Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.
Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi
Kobani sınırında askeri hareketlilik
Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi
ŞANLIURFA - Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.
Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Kirpi olarak adlandırılan 5 adet zırhlı araç, sınırdan gelerek askeri birliğe giriş yaptı. Bir süre askeri birlikte bekleyen zırhlılar, daha sonra Ayn El Arab'ın (Kobani) sınırından Mürşitpınar üs bölgesine gitti.