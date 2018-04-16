Suriye Sınırına Yeni Bir Gümrük Kapısı Açılması Çalışmaları

Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi İslahiye ile Meydanı Ekbez arasında sınır kapısı açılması için, Ankara'dan gelen heyet fizibilite çalışmaları yaptı.



Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Suriye'nin Halep kentindeki Afrin ilçesine bağlı "Meydanı Ekbez"e uzanan ve halen kapalı bulunan Hicaz Demiryolu Gümrüğü ile beraber yeni bir karayolu gümrük kapısının açılması projesi kapsamında bir heyet, sınırda fizibilite ve değerlendirme çalışmaları yürüttü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak başkanlığındaki heyet, İslahiye ilçesi ile Hatay'ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda yapılan toplantıya, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hatipoğlu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Murat Yaman ve Gümrük GAP Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ile diğer ilgililer katıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Vural, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, demiryoluyla Suriye'ye yük ve yolcu taşımacılığının 100 yıldır yapıldığını, tren yolu gümrüğünün ilçede gar istasyonunda hizmet verdiğini, bu anlamda mevcut demiryolu ile karayolu ulaşımıyla açılacak sınır kapısının ilçe ekonomisini canlandıracağını belirtti.

Vural, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın da desteklediği proje kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak ve ekibiyle sınırda ön inceleme ve değerlendirme çalışmalarında bulunduklarını kaydetti.