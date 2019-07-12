Suriye sınırına topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı
Suriye sınırına topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına topçu bataryası ile mühimmat sevkıyatı yapıldı.
Suriye sınırına topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı
KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına topçu bataryası ile mühimmat sevkıyatı yapıldı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde konuşulu bulunan askeri araçlar, topçu bataryası ile Mühimmat yüklü askeri araçlar Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki birlikleri 50 araçlık askeri konvoy gönderildi. Askeri sevkıyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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