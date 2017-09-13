Suriye Sınırına Topçu Bataryası ile Komando Birliği Sevki

Suriye sınırında sıfır noktada bulunan Kilis'te, Afrin bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına topçu bataryası ile komando birlikleri sevk edildi.



Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay sınırında, askeri sevkiyat sürüyor. Elbeyli ilçesinden gece yola çıkan içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu 15 araçlık topçu bataryası kente ulaştı. Tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. Fırtına obüslerinin 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birlikler ile Kilis-Hatay sınırına konuşlandırıldığı bildirildi. Akşam saatlerinde de Batı illerinden gelen Piyade komando birliklerinin Kilis-Hatay arasındaki sınır karakollarına gönderildiği bildirildi. - KİLİS