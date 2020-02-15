Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı (2)
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
15.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 00:10
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Burada tırlardan indirilen araçlar, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
Kaynak: AA