Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı (2)
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı yapıldı.
13.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:18
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen 100'ün üzerinde tank, kirpi, zırhlı iş makinesi ve askeri araç güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Burada tırlardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.
Kaynak: AA