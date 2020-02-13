Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı
Haberler » Güncel » Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı - Haber

Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

13.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:09
Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'daki sınır birliklerine tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

'nin çeşitli birliklerinden gönderilen 100'ün üzerinde tank, kirpi, zırhlı iş makinesi ve askeri araç güvenlik önlemleri altında

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada tırlardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler