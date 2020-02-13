Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen 100'ün üzerinde tank, kirpi, zırhlı iş makinesi ve askeri araç güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Burada tırlardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.