Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makineleri sevk edildi

15.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:38

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank, zırhlı iş makineleri ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.



Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı araç ve zırhlı iş makineleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.



Araçların geçişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sevkiyatların süreceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA