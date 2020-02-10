Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı (2)
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Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı (2)

ASKERİ KONVOY, KİLİS'TEN GEÇTİTürkiye'nin çeşitli illerinden Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan tankların yer aldığı askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

10.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:30
Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı (2)

ASKERİ KONVOY, 'TEN GEÇTİTürkiye'nin çeşitli illerinden 'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan tankların yer aldığı askeri konvoy, 'e ulaştı. Farklı kentlerdeki birliklerden yüklenen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, ilçesine geldi. Elbeyli'den yola çıkarılan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne ilerledi. Konvoyda yer alan tankların, Suriye'nin İdlib bölgesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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