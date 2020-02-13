Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi
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Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

13.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:05
Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Ülke genelinde çeşitli birliklerden gelen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve sivil tırlara yüklü mühimmatlar 'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru harekat etti. Gönderilen araçlar Suriye sınırında ihtiyaç olan birliklere takviyeye gittiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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