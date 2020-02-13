Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı
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Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı

Türkiye'nin farklı birliklerinden tank ve obüs türü zırhlı araçların Suriye sınıra sevkıyatı bugün de devam etti.

13.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:15
Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı

'nin farklı birliklerinden tank ve obüs türü zırhlı araçların sınıra sevkıyatı bugün de devam etti.

Edinilen bilgiye göre, gerginliği sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye askeri sevkıyatları da devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarılan 15 tank ve obüsün bulunduğu tırlardan oluşan askeri araç konvoyu, geniş güvenlik tedbirleri arasında sınır hattına ilerliyor.

Suriye sınırında, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde konuşlanacağı öğrenilen tank ve obüslerin, ihtiyaç durumunda İdlib sınırına hareket edeceği belirtildi.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Kaynak: İHA
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