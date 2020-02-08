Suriye sınırına tank ve obüs sevkiyatı
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Suriye sınırına tank ve obüs sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye'den geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.

08.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:20
Suriye sınırına tank ve obüs sevkiyatı

sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy 'den geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 8 araçlık konvoy, İslahiye'den geçerek Suriye'deki sınır birliklerine doğru hareket etti. Sevkiyata ait araçlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sağlanan geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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