: Suriye sınırına tank ve kobra sevkıyatı

21.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:51

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 10 kobra zırhlı araç, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. İslahiye ilçesinden geçen konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlip'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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