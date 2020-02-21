Suriye sınırına tank ve kobra sevkıyatı
Haberler » 3. Sayfa » Suriye sınırına tank ve kobra sevkıyatı - Haberler

Suriye sınırına tank ve kobra sevkıyatı

GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

21.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:31
Suriye sınırına tank ve kobra sevkıyatı

GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetlerinin () sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.


Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 10 kobra zırhlı araç, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. İslahiye ilçesinden geçen konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlip'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler