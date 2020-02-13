Suriye sınırına tank ve Fırtına obüsü takviyesi (2)
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı.
13.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:43
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda fırtına obüsü ve zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Burada tırlardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.
Kaynak: AA