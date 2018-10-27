Suriye sınırına tank ve fırtına obüs sevkıyatı

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'ten Suriye sınırına tank ve fırtına obüs sevkıyatı yapıldı.

Öğle saatlerinde sınır karakolları ile üst bölgelerinden yola çıkan tank, fırtına obüs topları personeli ve askeri araçlar ile birlikte geniş güvenlik önlemleri altında Kilis üzerinden Afrin Sınırında bulunan Kilis'in Gülbaba (Martavan) Hudut Taburuna sevk edildi. Askeri sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.