Suriye sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı (2)
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Suriye sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı (2)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

14.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:36
Suriye sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı (2)

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'daki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada tırlardan indirilen araçlar, sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriye sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı (2)
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