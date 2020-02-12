Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor
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Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor

Suriye sınırına aralarında tankların da bulunduğu askeri araçların sevkıyatı bugün de devam etti.

12.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:54
Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor

sınırına aralarında tankların da bulunduğu askeri araçların sevkıyatı bugün de devam etti.


Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 15 adet tanktan oluşan askeri konvoy, trafik ve jandarma eskortluğunda kent merkezinden Gaziantep istikametine hareket etti. Tankların Hatay-İdlib sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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