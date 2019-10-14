Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.
14.10.2019 11:15
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.
- Kızıl
Şırnak'taki çeşitli birliklerden geçen tank yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçerek Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gönderildi. Tankların sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
- Kızıl
Kaynak: DHA