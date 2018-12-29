Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı Sürüyor
Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyorGAZİANTEP - Türkiye'nin farklı bölgelerinden Suriye sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı gece de sürüyor.
Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
GAZİANTEP - Türkiye'nin farklı bölgelerinden Suriye sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı gece de sürüyor.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçları taşıyan tırlar, gece geç vakitlerde Gaziantep'e ulaştı. Çeşitli birliklerden gönderilen tank yüklü askeri tırlar, konvoy halinde seyrediyor.
Hatay istikametinden gelen tırlar, güvenlik tedbirleri arasında sınır birliklerine doğru ilerledi.
Kaynak: İHA