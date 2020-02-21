Suriye sınırına tank sevkiyatı
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Suriye sınırına tank sevkiyatı

GAZİANTEP(İHA) – Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.

21.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:23
Suriye sınırına tank sevkiyatı

GAZİANTEP(İHA) – sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirli bir plan çerçevesinde Türkiye 'nin çeşitli birliklerden yola çıkan tırlara yüklenen tanklar 'in İslahiye ilçesinden geçerek Suriye sınırına gitmek üzere yoluna devam etti. Hatay'ın Reyhanlı ilesi istikametine götürülen tankların İdlip'teki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.


Sevkiyatın gün boyu devam etmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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